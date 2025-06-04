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04 июня 2025, 12:08

Полковник ГПСУ организовал коррупционную схему прохождения ВВК

04 июня 2025, 12:08
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фото: ГПСУ
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Сотрудники внутренней безопасности ГПСУ разоблачили полковника, который с привлечением медсестры организовал подкуп Председателя гарнизонной ВВК

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Офицер вместе с работницей медицинской службы подкупил Председателя гарнизонной ВЛК, чтобы тот оказал содействие в оформлении медицинской справки с необходимым решением комиссии без фактического прохождения самим лицом ВВК.

За указанные "услуги" полковник ГПСУ через вышеуказанную работницу передал Председателю ВВК 2000 долларов США.

В настоящее время офицер и работница медицинской службы сообщены о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Напомним, в мае пограничникам пытались 62 раза дать взятки более чем на 1,2 млн гривен.

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