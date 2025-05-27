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27 мая 2025, 02:20

13 тысяч долларов за маршрут: во Львовской области задержали организатора незаконных путешествий для уклонистов

27 мая 2025, 02:20
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Во Львовской области задержали мужчину, который разработал маршрут для "клиента". Он продумал путь, по которому уклонист сможет бежать за границу

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Правоохранители задержали 39-летнего жителя Трускавца, разработавшего маршрут для незаконного пересечения границы. Его "клиент" должен был пройти на территорию соседней страны в обход установленных пунктов пропуска. Свою услугу он оценил в 13 500 долларов.

Следователи задержали злоумышленника. Ему грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее на Волыни правоохранитель помог военнообязанному пересечь государственную границу. Однако польские пограничники задержали уклоняющегося. Известно, что он переправлялся на лодке через реку Западный Буг.

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