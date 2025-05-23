Фото: Нацполиция

В Киеве задержан мужчина, который участвовал в схеме "бизнеса" на незаконном пересечении границы. Клиентам призывного возраста он предлагал такую "услугу" за тысячи долларов США

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

В Киеве задержан участник схемы по незаконному пересечению границы. 30-летний мужчина предлагал военнообязанному помочь с выездом в Молдову.

По данным правоохранителей, мужчина работает в одном из барбершопов Печерского района Киева. Клиентам призывного возраста он давал Telegram-канал неустановленного лица, который рассказывал, как работает схема выезда и во сколько это обойдется.

Потенциальным призывникам предлагали ехать из Киева в Одесскую область, где в сопровождении проводника пересечь границу с Молдовой. Услуга стоила 14 тысяч долларов.

Мужчину задержали, когда он получал 9800 долларов США.

Напомним, ранее в Харькове разоблачили переправщика, который организовал побег уклоняющимся за границу. За свои услуги он получил 46 тысяч долларов США.