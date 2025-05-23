16:42  23 мая
Во Львове пенсионер ранил ножом двух соседей
14:05  23 мая
В Ивано-Франковске нашли мертвым 18-летнего парня
13:21  23 мая
В Киеве женщина устроила стрельбу у многоэтажки
UA | RU
UA | RU
23 мая 2025, 19:45

В киевском барбершопе предлагали "услуги уклонистам": участника схемы задержали

23 мая 2025, 19:45
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Киеве задержан мужчина, который участвовал в схеме "бизнеса" на незаконном пересечении границы. Клиентам призывного возраста он предлагал такую "услугу" за тысячи долларов США

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

В Киеве задержан участник схемы по незаконному пересечению границы. 30-летний мужчина предлагал военнообязанному помочь с выездом в Молдову.

По данным правоохранителей, мужчина работает в одном из барбершопов Печерского района Киева. Клиентам призывного возраста он давал Telegram-канал неустановленного лица, который рассказывал, как работает схема выезда и во сколько это обойдется.

Потенциальным призывникам предлагали ехать из Киева в Одесскую область, где в сопровождении проводника пересечь границу с Молдовой. Услуга стоила 14 тысяч долларов.

Мужчину задержали, когда он получал 9800 долларов США.

Напомним, ранее в Харькове разоблачили переправщика, который организовал побег уклоняющимся за границу. За свои услуги он получил 46 тысяч долларов США.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
уклонение от мобилизации
В Харькове задержали адвоката, "торговавшего" бронированием
21 мая 2025, 18:30
На Волыни судили "блогеров", извещавших о перемещении ТЦК
21 мая 2025, 15:45
В Сумской области медсестра за 90 000 грн помогала мужчинам уклоняться от мобилизации
19 мая 2025, 17:50
Все новости »
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
176 граждан РФ владели почти 100 гектарами земли в Киевской области
23 мая 2025, 20:29
В полиции Киева прокомментировали избиение ветерана в отделении и показали видео происшествия
23 мая 2025, 19:59
В Винницкой области задержали двух уклонян с гидрокостюмами: надеялись доплыть до Молдовы
23 мая 2025, 19:07
Житель Запорожья нашел уникальный артефакт которому более 300 лет
23 мая 2025, 18:59
В Закарпатье прошла первая акция протеста против строительства ветряков на известной горной долине
23 мая 2025, 18:39
В Днепре судья насмерть сбил человека
23 мая 2025, 18:17
Обвинял Украину в ударе по Охматдету: в Киеве за пророссийскую пропаганду осудили мужчину
23 мая 2025, 17:57
Полицейские помогли жительнице Одесской области разыскать без вести пропавшую дочь
23 мая 2025, 17:49
В Киеве мужчина заставлял детей касаться его полового органа
23 мая 2025, 17:38
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
Все публикации »
Максим Жорин
Валерий Чалый
Юрий Бутусов
Все блоги »