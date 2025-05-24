фото: ГПСУ

Пограничники задержали неподалеку от границы 25-летнего жителя Ивано-Франковской области, который собирался незаконно попасть в Румынию

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Задержанный рассказал пограничникам, что для реализации своей затеи он воспользовался услугами переправителя. За 6000 долларов делец согласился своим авто доставить клиента в пограничную зону и показать направление, где, по его словам, можно якобы беспрепятственно и безопасно пересечь границу. После этого переправщик оставил парня и уехал в неизвестном направлении.

Парень намеревался пересечь границу через реку Тиса согласно инструкциям переправителя. Чтобы избежать разоблачения, решил делать это ночью. Однако на пути к реке прикарпатца задержал пограничный наряд. Относительно него составили админпротокол, дело передали в суд.

Как оказалось, переправителем был 24-летний парень, который также является жителем Ивано-Франковской области. В дальнейшем пограничники установили его местонахождение и совместно с полицейскими задержали его.

Напомним, ранее в Винницкой области задержали двух уклонистов с гидрокостюмами, которые надеялись доплыть в Молдову.