Жительница Закарпатья получила 10 лет тюрьмы за изнасилование мужчины

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Закарпатский апелляционный суд признал уроженку села Береговского района виновной в изнасиловании, что повлекло тяжкие последствия, и назначил ей 10 лет лишения свободы

Как передает RegioNews, об этом говорится в приговоре суда.

Событие произошло весной 2020 года в доме женщины. Во время распития алкоголя обвиняемая вместе с сообщником спровоцировали конфликт с потерпевшим, после чего они избили его и жестоко изнасиловали.

В 2021 году Береговский районный суд назначил обвиняемым соответственно 8,5 и 8 лет заключения, однако прокуроры подали апелляцию, требуя более сурового наказания для женщины.

"Прокурор указал на то, что судом не дано оценки тем обстоятельствам, что обвиняемая совершила преступление в состоянии алкогольного опьянения с особой жестокостью, что выразилось в причинении потерпевшему особых страданий и нанесении телесных повреждений болезненно действующим предметом, а также рецидив преступлений", – говорится в сообщении.

Исследовав все материалы дела, суд признал жительницу Закарпатья виновной в изнасиловании, что повлекло тяжкие последствия, и назначил ей 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Закарпатье мужчине грозит 8 лет за жестокое убийство собаки.