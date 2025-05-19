В Сумской области медсестра за 90 000 грн помогала мужчинам уклоняться от мобилизации
В Сумской области правоохранители разоблачили медсестру одного из медицинских учреждений в городе Конотоп, которая способствовала заключению браков между военнообязанными мужчинами и женщинами с инвалидностью
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
По данным следствия, подозреваемая работает медицинской сестрой в одной из конотопских больниц и имеет доступ к сведениям о лицах с инвалидностью. Обладая такой информацией, она организовала схему уклонения от мобилизации.
Злоумышленница, при посредничестве своей знакомой, подыскивали мужчин призывного возраста, которые были готовы заключить брак с женщиной с инвалидностью и получили законные основания во избежание мобилизации и выезда за границу.
Услуги по организации такого брака стоили военнообязанному в среднем 90 тыс. грн.
Женщина была задержана во время очередной попытки заключения фиктивного брака. Ей избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Напомним, 15 лет тюрьмы получил предатель из Сумщины, воевавший на стороне россиян.