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19 мая 2025, 17:50

В Сумской области медсестра за 90 000 грн помогала мужчинам уклоняться от мобилизации

19 мая 2025, 17:50
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фото: ГПСУ
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В Сумской области правоохранители разоблачили медсестру одного из медицинских учреждений в городе Конотоп, которая способствовала заключению браков между военнообязанными мужчинами и женщинами с инвалидностью

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

По данным следствия, подозреваемая работает медицинской сестрой в одной из конотопских больниц и имеет доступ к сведениям о лицах с инвалидностью. Обладая такой информацией, она организовала схему уклонения от мобилизации.

Злоумышленница, при посредничестве своей знакомой, подыскивали мужчин призывного возраста, которые были готовы заключить брак с женщиной с инвалидностью и получили законные основания во избежание мобилизации и выезда за границу.

Услуги по организации такого брака стоили военнообязанному в среднем 90 тыс. грн.

Женщина была задержана во время очередной попытки заключения фиктивного брака. Ей избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, 15 лет тюрьмы получил предатель из Сумщины, воевавший на стороне россиян.

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Сумская область Конотоп Сумщина уклонение от мобилизации Схемы коррупционная схема
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