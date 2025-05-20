На Харьковщине СБУ задержала 17-летнего агента российских спецслужб

фото: СБУ

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала несовершеннолетнего агента врага, который собирал разведданные об украинских военных объектах в Харьковской и Днепропетровской областях

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что злоумышленником оказался 17-летний житель Лозовой, завербованный российскими спецслужбами через Telegram. Ему обещали "легкие деньги" за шпионскую деятельность.

Юноша путешествовал по восточным регионам на рейсовых автобусах, фиксируя перемещения и локации Сил обороны. В частности, он снимал на видео военные колонны, следующие на передовую, и разведывал позиции вблизи воинских частей, прикрываясь якобы поиском почтовых отделений.

После возвращения на дом собранные данные передавал своему куратору из РФ. По информации СБУ, эти разведданные должны использоваться врагом для подготовки новых атак.

Сотрудники Службы безопасности задокументировали преступную деятельность и задержали подозреваемого по месту жительства.

Во время обыска у него изъяли мобильный телефон с поличным с врагом.

Фигурант уже сообщили о подозрении. Он находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве задержали подростка, который собирался взорвать ТЦК. Вражеским приспешником оказался несовершеннолетний, уже имеющий подозрение от правоохранителей за поджог военных авто, но суд выпустил его из-под стражи на домашний арест.

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