05:20  20 мая
Украинцы смогут "чистить зубы борщом": появилась паста с "национальным колоритом"
02:40  20 мая
Снайперы ГУР показали эксклюзивные кадры ликвидации россиян
04:40  20 мая
В Украине подорожала рыба: сколько теперь придется тратить
UA | RU
UA | RU
20 мая 2025, 10:49

На Харьковщине СБУ задержала 17-летнего агента российских спецслужб

20 мая 2025, 10:49
Читайте також українською мовою
фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала несовершеннолетнего агента врага, который собирал разведданные об украинских военных объектах в Харьковской и Днепропетровской областях

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что злоумышленником оказался 17-летний житель Лозовой, завербованный российскими спецслужбами через Telegram. Ему обещали "легкие деньги" за шпионскую деятельность.

Юноша путешествовал по восточным регионам на рейсовых автобусах, фиксируя перемещения и локации Сил обороны. В частности, он снимал на видео военные колонны, следующие на передовую, и разведывал позиции вблизи воинских частей, прикрываясь якобы поиском почтовых отделений.

После возвращения на дом собранные данные передавал своему куратору из РФ. По информации СБУ, эти разведданные должны использоваться врагом для подготовки новых атак.

Сотрудники Службы безопасности задокументировали преступную деятельность и задержали подозреваемого по месту жительства.

Во время обыска у него изъяли мобильный телефон с поличным с врагом.

Фигурант уже сообщили о подозрении. Он находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве задержали подростка, который собирался взорвать ТЦК. Вражеским приспешником оказался несовершеннолетний, уже имеющий подозрение от правоохранителей за поджог военных авто, но суд выпустил его из-под стражи на домашний арест.

Читайте также: Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ФСБ РФ Харьковская область агент рф подросток сотрудничество с врагом
СБУ задержала агента российского ГРУ, который шпионил за Силами обороны на севере
19 мая 2025, 14:14
В Полтавской области задержали 21-летнюю агентку, работавшую на РФ
16 мая 2025, 11:54
"Сливал" геолокации военных госпиталей: в Полтавской области задержали корректировщика РФ
14 мая 2025, 22:15
Все новости »
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
На Прикарпатье спасли мужчину, который застрял с конем посреди реки Прут
20 мая 2025, 11:03
Житель Тернопольщины хотел приобрести авто, а потерял почти 130 тысяч гривен
20 мая 2025, 10:59
В Сумской области пограничники спасли раненых гражданских, которых атаковал вражеский дрон
20 мая 2025, 10:45
Враг атаковал Николаевщину FPV-дронами и артиллерией
20 мая 2025, 10:27
В ОВА показали последствия утреннего обстрела Херсона
20 мая 2025, 10:22
В Одесской области легковушка вылетела в кювет: погибли два человека
20 мая 2025, 10:06
60% жителей прифронтовых общин Сумщины уже эвакуированы
20 мая 2025, 09:53
Спасатели показали, как тушили пожары после ударов по Днепропетровщине
20 мая 2025, 09:40
Обстрелы Харьковщины: ранены две женщины, повреждены десятки домов
20 мая 2025, 09:23
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Все публикации »
Андрей Длигач
Юрий Бутусов
Роман Истомин
Все блоги »