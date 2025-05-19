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Контрразведка СБУ задержала еще одного агента российской военной разведки (более известной как ГРУ) в Черниговской области. Злоумышленник шпионил за украинскими войсками, вовлеченными в защиту северной границы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По инструкции российской спецслужбы агент должен был выявить и передать оккупантам координаты местных блокпостов, командно-наблюдательных пунктов и логистических центров Сил обороны. Также он пытался разведать основные маршруты перемещения военного транспорта.

Как установила СБУ, вражеским агентом оказался 42-летний безработный из Черниговской области, искавший "легкие деньги" на Телеграм-каналах.

После вербовки предатель начал обходить пограничную местность и скрыто фиксировал локацию украинских защитников на свой телефон.

Контрразведка СБУ разоблачила предателя, задокументировала его преступления и задержала. Также СБУ на опережение провела комплексные меры по обеспечению локаций Сил обороны.

Во время обысков у задержанного изъяли мобильный телефон, который он использовал для контактов с оккупантами.

Агенту сообщили о подозрении. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ предотвратила еще один теракт, который российские спецслужбы планировали совершить в Киеве. Задержан 17-летний агент ФСБ, готовивший подрыв админздания столичного ТЦК.

У парня уже есть подозрение за поджог военных авто, но суд выпустил его из-под стражи на домашний арест.