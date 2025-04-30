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30 апреля 2025, 10:44

В Тернопольской области будут судить работника ТЦК, который за 5000 долларов обещал освободить от военной службы

30 апреля 2025, 10:44
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фото: Национальная полиция
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Работник ТЦК был задержан во время получения денег. За совершенное ему грозит до 6 лет лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители установили, что работник ТЦК предложил военнообязанному "договориться" со своим руководством о возможности покинуть территорию центра комплектования без прохождения военно-врачебной комиссии и последующего призыва на военную службу. Также он пообещал решить вопрос непривлечения лица к административной ответственности за несвоевременное обновление учетных данных. Свои "услуги" оценил в 5000 долларов.

Фигуранту было объявлено подозрение по ч. 2 ст. 369-2 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, в Тернопольской области чиновник вуза за 1600 долларов продавал отсрочки от службы в армии.

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