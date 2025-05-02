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02 мая 2025, 18:44

В Черкасской области будут судить начальника ТЦК, за то, что тот не выполнил мобилизационный план

02 мая 2025, 18:44
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Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении срывавшего мобилизационный план начальника Черкасского объединенного городского ТЦК и СП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как отмечается, чиновник умышленно способствовал непризову на военную службу отдельных военнообязанных, чем сорвал выполнение планов по направлению мобилизованных в учебные центры и боевые части Вооруженных Сил Украины.

"Офицер, превышая свои служебные полномочия, незаконно принимал решение о непризыве и аннулировании повесток отдельным мужчинам. Такие действия нанесли ущерб надлежащему обеспечению комплектования подразделений, в том числе выполняющих специальные задачи в условиях военного положения", - говорится в сообщении.

Обвинительный акт направлен в суд. Начальнику ТЦК грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Напомним, в Черкасской аферист украл у вдовы военного деньги, которые она получила после гибели мужчины.

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