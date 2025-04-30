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Министерство здравоохранения получило запрос от Минобороны и Командования Медицинских сил ВСУ о разбронировании отдельных медработников, в которых есть потребность

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, информирует RegioNews.

"В начале года Правительство разрешило бронировать 100% медработников учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, учреждений общественного здоровья, учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизе, центрам крови, для которых работа в соответствующих учреждениях является основным местом работы. В то же время, для обеспечения потребностей ВСУ и сектора обороны в медицинских работниках разработан механизм разбронирования отдельных медицинских работников, в которых есть потребность", – говорится в сообщении.

Сейчас специалисты Минздрава в координации с департаментами здравоохранения проводят консультации по формированию списков разбронирования.

Напомним, военнослужащих ТЦК и СП без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья отправят на службу в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий.