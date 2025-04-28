На Сумщине мужчина держал боевые припасы в доме, где живут дети
Правоохранители разоблачили мужчину, который хранил гранаты и патроны в частном доме, где живут дети. За совершенное ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что во время обыска в одном из частных домов правоохранители обнаружили корпуса боевых гранат, впали в них и патроны разного калибра. Особую опасность ситуации придавало то, что в доме проживают малолетние дети.
Все изъятые предметы направлены на экспертные исследования.
По этому факту следователи открыли уголовное производство.
В полиции отмечают, что хранение взрывоопасных предметов создает серьезную угрозу жизни и здоровью людей и может привести к трагедии, особенно в семьях с детьми.
Напомним, недавно пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили на территории Сумской области пять боеприпасов.
Ранее в Харьковской области задержали мужчину , который торговал боеприпасами среди местных жителей