На Сумщине мужчина держал боевые припасы в доме, где живут дети

фото: Национальная полиция

Правоохранители разоблачили мужчину, который хранил гранаты и патроны в частном доме, где живут дети. За совершенное ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что во время обыска в одном из частных домов правоохранители обнаружили корпуса боевых гранат, впали в них и патроны разного калибра. Особую опасность ситуации придавало то, что в доме проживают малолетние дети.

Все изъятые предметы направлены на экспертные исследования.

По этому факту следователи открыли уголовное производство.

В полиции отмечают, что хранение взрывоопасных предметов создает серьезную угрозу жизни и здоровью людей и может привести к трагедии, особенно в семьях с детьми.

Напомним, недавно пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили на территории Сумской области пять боеприпасов.

Ранее в Харьковской области задержали мужчину , который торговал боеприпасами среди местных жителей