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24 апреля 2025, 11:25

В Одесской области будут судить 69-летнего мужчину, который зарезал односельчанина

24 апреля 2025, 11:25
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фото: freepik.com
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Правоохранители отправили на скамью подсудимых жителя Белгород-Днестровского района за убийство соседа и незаконное обращение с холодным оружием

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Напомним, событие произошло в прошлом году в одном из сел Каролино-Бугазской общины. Там между соседями 80-х и 69-ти лет возникла бытовая ссора. Младший мужчина ударил старшего в грудь ножом. Потерпевший скончался от острой кровопотери.

Полицейские задержали правонарушителя и изъяли ряд доказательств по делу, в том числе нож. По экспертному заключению, орудие преступления относится к краткосрочному холодному оружию колючего действия.

Убийце грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области общественная организация выдавала себя за ТЦК и похищала мужчин.

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