В одной из гостиниц Тернополя обнаружили группу иностранцев-нелегалов: что известно
Четверо мужчин и три женщины - граждане Республики Молдова - незаконно находились на территории Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Иностранцев обнаружили в одной из гостиниц Тернополя. В ходе проверки выяснилось, что граждане Молдовы превысили разрешенный срок пребывания в Украине.
Правоохранители устанавливают, чем именно они занимались в регионе.
На всех нарушителей составили административные протоколы по ст. 203 (нарушение правил пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Иностранцы будут принудительно возвращены в страну происхождения.
Напомним, в Тернопольской области нашли 19-летнюю девушку, которая покинула новорожденного ребенка на улице.