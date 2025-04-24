В одной из гостиниц Тернополя обнаружили группу иностранцев-нелегалов: что известно

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Четверо мужчин и три женщины - граждане Республики Молдова - незаконно находились на территории Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Иностранцев обнаружили в одной из гостиниц Тернополя. В ходе проверки выяснилось, что граждане Молдовы превысили разрешенный срок пребывания в Украине.

Правоохранители устанавливают, чем именно они занимались в регионе.

На всех нарушителей составили административные протоколы по ст. 203 (нарушение правил пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Иностранцы будут принудительно возвращены в страну происхождения.

Напомним, в Тернопольской области нашли 19-летнюю девушку, которая покинула новорожденного ребенка на улице.