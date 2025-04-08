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08 апреля 2025, 12:57

Застрелил военного и планировал убийство Синегубова: злоумышленник предстанет перед судом

08 апреля 2025, 12:57
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фото: Харьковская областная прокуратура
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В Харькове будут судить мужчину, застрелившего военного. А также планировал убийство главы Харьковской ОВА, начальника Дергачевской МВА и совершил ряд диверсий

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что обвиняемый – уроженец г. Евпатория АР Крым. Мужчина имел много проблем с законом и был неоднократно судим. После 2015 года он переехал в г. Белгород РФ.

Мужчина заключил соглашение о сотрудничестве с представителями ФСБ РФ по выполнению на территории Украины задач.

В феврале 2024 года он прибыл в Харьков. Первой задачей от русских кураторов было убийство украинского военного. Вечером 5 марта 2024 года обвиняемый выстрелил потерпевшему в спину возле одной из многоэтажек в Харькове. Военнослужащий скончался на месте.

В дальнейшем по собственной инициативе в интересах государства-агрессора обвиняемый совершил подрыв стратегически важных зданий в областном центре.

Еще одной задачей было убийство начальника Дергачевской городской военной администрации. Обвиняемый изучал образ жизни чиновника, маршруты передвижения и места посещения. В октябре 2024 года, сделав радиоуправляемое взрывное устройство, он отправился в г. Дергачи и заложил взрывчатку под кузов авто должностного лица. Руководитель МВА, увидев взрывчатку, оперативно обратился в правоохранительные органы, спас свою жизнь.

В дальнейшем обвиняемый должен был убить начальника Харьковской областной военной администрации. Российские спецслужбы за смерть губернатора объявили денежное вознаграждение в размере 50 тыс. долларов США. По плану, мужчина должен был совершить подрыв транспортного средства. Однако, понимая, что украинские правоохранители уже разыскивают его, фигурант "поставил на паузу" выполнение задания.

Также мужчина успел поджечь два военных автомобиля в Харькове.

Правоохранители отслеживать его движение и в конце октября 2024 разоблачили в электричке, когда он пытался выехать из Харькова и "залечь на дно".

В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога.

Напомним, в Полтавской области задержали российскую агентку, которая готовила теракты возле ТЦК и райотдела полиции.

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Офис генпрокурора теракт убийство Диверсия агент рф военный сотрудничество с врагом
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