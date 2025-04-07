Фото: Нацполиция

Закарпатец, забивший до смерти знакомого, получил судебный приговор. Ближайшие годы он проведет в тюрьме

Об этом сообщает Полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы за то, что он до смерти забил своего односельчанина. Сам инцидент произошел осенью прошлого года. Тогда между 41-летним злоумышленником и 35-летним потерпевшим возникла ссора во время застолья.

Когда конфликт перерос в потасовку, 41-летний фигурант несколько раз ударил потерпевшего кулаком по лицу, а когда последний упал на пол, продолжил наносить ему удары ногами по разным частям тела.

Медики госпитализировали 35-летнего в больницу, однако от полученных травм мужчина вскоре скончался.

Кроме заключения, осужденный должен выплатить возмещение в размере более 1,1 миллиона гривен.

Напомним, ранее в Запорожье обнаружили тело мужчины в подвале. Правоохранители выяснили, что его убила женщина. Мужчина скончался от ранения в результате удара ножом.