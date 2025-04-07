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В Черкасской области вынесли приговор мужчине, который до смерти забил его сожительницу. При этом сам он вины не признал

Об этом сообщает прокуратура Черкасской области, передает RegioNews.

44-летний житель Золотонищины приговорен к 10 годам тюрьмы за убийство сожительницы. При этом на суде он свою вину отрицал. Однако прокуроры доказали его виновность.

По данным следствия, он нанес сожительнице многочисленные удары руками и ногами по голове, лицу, туловищу, верхним и нижним конечностям прижигал тело горячим утюгом и нанес один удар кухонным ножом в грудную клетку. От этого женщина скончалась.

Напомним, ранее в Харьковской области задержан мужчина. В пьяном состоянии он пришел в гости к 74-летней знакомой, а когда она не согласилась угостить его алкоголем – он ее убил и обворовал.