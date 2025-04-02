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02 апреля 2025, 05:46

За границу за $5000: на Закарпатье задержали пограничника-взяточника

02 апреля 2025, 05:46
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фото: ГПСУ
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В Ужгороде задержали пограничника Чопского отряда, который пообещал военнообязанному помощь в незаконном пересечении границы

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует RegioNews.

За 5000 долларов пограничник обязался предоставить мужчине маршрут и информацию по инженерному обустройству госграницы, расположению пограничных нарядов и технических средств на участке подразделения, в котором он проходит службу.

Взяточника задержали после получения им части средств – 4000 долларов. У него изъяли деньги за сделку и личный мобильный телефон.

Фигуранту сообщили о подозрении. Его заключили под стражу с возможностью внесения залога в 181 680 гривен.

Напомним, в Одесской области будут судить правоохранителя, который за 6000 долларов помогал уклонистам пересечь границу под видом военных.

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