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03 апреля 2025, 07:53

На Закарпатье пограничники задержали двух иностранцев, заплативших по 10 тысяч долларов, чтобы попасть в Словакию

03 апреля 2025, 07:53
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фото: ГПСУ
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Пограничники отдела «Соломоново» Чопского отряда задержали в 250 метрах от государственной границы двух граждан Непала, следовавших в направлении Словакии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Пограничники установили, что задержанные находятся в Украине с июля прошлого года и учатся в одном из вузов Одессы. С помощью соотечественника, взявшего из каждого из них по 10 тысяч долларов США, они прибыли в Украину и легализовались здесь как студенты с намерением дальнейшего выезда в страны ЕС. Впрочем, товарищ, который обязался им помочь в этом, перестал выходить на связь, поэтому иностранцы решили пересечь украинско-словацкую границу незаконно.

Мужчины приехали в город Чоп, дождались тьмы и отправились в направлении Словакии, после чего их остановил пограничный наряд.

Иностранцам грозит штраф за попытку незаконного пересечения границы.

Напомним, в Закарпатье задержали пограничника -взяточника, который за 5000 долларов продал маршрут для побега из Украины.

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