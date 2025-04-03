На Закарпатье пограничники задержали двух иностранцев, заплативших по 10 тысяч долларов, чтобы попасть в Словакию

фото: ГПСУ

Пограничники отдела «Соломоново» Чопского отряда задержали в 250 метрах от государственной границы двух граждан Непала, следовавших в направлении Словакии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Пограничники установили, что задержанные находятся в Украине с июля прошлого года и учатся в одном из вузов Одессы. С помощью соотечественника, взявшего из каждого из них по 10 тысяч долларов США, они прибыли в Украину и легализовались здесь как студенты с намерением дальнейшего выезда в страны ЕС. Впрочем, товарищ, который обязался им помочь в этом, перестал выходить на связь, поэтому иностранцы решили пересечь украинско-словацкую границу незаконно.

Мужчины приехали в город Чоп, дождались тьмы и отправились в направлении Словакии, после чего их остановил пограничный наряд.

Иностранцам грозит штраф за попытку незаконного пересечения границы.

Напомним, в Закарпатье задержали пограничника -взяточника, который за 5000 долларов продал маршрут для побега из Украины.