Под Киевом боевая часть российского дрона "Герань-2" упала на частный двор
Инцидент произошел в селе Лебедевка Вышгородского района. Местный житель обнаружил подозрительный предмет на частном участке. Смертоносный боеприпас уничтожили пиротехники
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины.
Оказалось, что во двор упала боевая часть вражеского беспилотника типа "Герань-2". На месте работали саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования.
"Пиротехники изъяли взрывоопасный предмет и транспортировали его на взрывную площадку для дальнейшего уничтожения в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Напомним, на днях жители Киевщины нашли в лесу неразорвавшуюся боевую часть российского дрона "Герань-2".
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