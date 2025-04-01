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01 апреля 2025, 14:13

Смертельное ДТП в Австрии: в автобусе были украинцы

01 апреля 2025, 14:13
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Фото: ORF
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В Австрии произошла смертельная авария с автобусом. Известно, что среди пассажиров были граждане Украины

Об этом сообщает ORF, передает RegioNews.

Авария произошла 1 апреля в Нижней Австрии. Там автобус врезался в грузовик. Известно, что в автобусе находились граждане Украины. Сообщается о четверых погибших и нескольких тяжелораненых пассажирах.

В Красном Кресте сообщили о шести пострадавших, четверо из которых в тяжелом состоянии. Представитель полиции Йохан Баумшлагер отметил, что грузовик, вероятно, выезжал с места парковки, когда в нее врезался микроавтобус.

Есть ли украинцы именно среди пострадавших – пока не уточняется.

Напомним, ранее на Буковине легковушка вылетела в кювет и перевернулась. В результате ДТП 55-летний водитель и его 14-летний сын погибли на месте.

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