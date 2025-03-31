10:48  31 марта
Повышение пенсии: кто получит больше денег с 1 апреля
07:10  31 марта
На Черниговщине заметили семью краснокнижных лосей: видео
03:03  31 марта
На Волыни браконьеры подстрелили егеря и убили его жену
UA | RU
UA | RU
31 марта 2025, 13:30

В Черкассах произошло тройное ДТП: есть погибший и травмированный

31 марта 2025, 13:30
Читайте також українською мовою
фото: полиция
Читайте також
українською мовою

ДТП произошло в Черкассах в воскресенье, 30 марта, около 13:30 на улице Каневской

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с авто Range Rover. От удара Ford Focus отбросило в автомобиль Mazda CX5.

В результате аварии погиб 28-летний водитель первой легковушки. 35-летний водитель Range Rover получил травмы и был госпитализирован в больницу. Водитель и пассажиры третьего Mazda от госпитализации отказались.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, 26 марта в Николаевской области произошла авария с участием грузовика и двух легковушек. В результате ДТП два человека погибли, еще трое – травмированы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП Черкассы авария погибший пострадавший
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
В Сумской области активизировались российские диверсанты, – ГПСУ
31 марта 2025, 14:05
На Ровенщине дотла сгорел частный дом
31 марта 2025, 13:55
Россияне ударили по Херсону: трое раненых
31 марта 2025, 13:47
На Львовщине чиновник таможни "крышевал черный импорт" электроники
31 марта 2025, 13:25
Артиллеристы бригады "Гарт" показали, как уничтожают окупантов в Харьковской области
31 марта 2025, 13:25
Под Киевом боевая часть российского дрона "Герань-2" упала на частный двор
31 марта 2025, 13:00
На Волыни будут судить высокопоставленного чиновника, который пытался присвоить земли у озера Свитязь
31 марта 2025, 12:59
Украина получила очередной транш МВФ: сколько средств поступило
31 марта 2025, 12:57
Россияне ударили из артиллерии по Купянску: есть пострадавшие
31 марта 2025, 12:46
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
Все публикации »
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Все блоги »