фото: полиция

ДТП произошло в Черкассах в воскресенье, 30 марта, около 13:30 на улице Каневской

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с авто Range Rover. От удара Ford Focus отбросило в автомобиль Mazda CX5.

В результате аварии погиб 28-летний водитель первой легковушки. 35-летний водитель Range Rover получил травмы и был госпитализирован в больницу. Водитель и пассажиры третьего Mazda от госпитализации отказались.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, 26 марта в Николаевской области произошла авария с участием грузовика и двух легковушек. В результате ДТП два человека погибли, еще трое – травмированы.