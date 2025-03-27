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27 марта 2025, 01:45

На Закарпатье в результате пожара погиб мужчина

27 марта 2025, 01:45
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фото: ГСЧС
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Пожар произошел 25 марта около 11:00 у села Выдричка Раховского района

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

На улице Павлик горела летняя кухня. Пожар заметили местные жители, которые и вызвали спасателей.

Во время тушения в одной из комнат огнеборцы обнаружили тело 54-летнего владельца дома.

В результате пожара повреждена кровля и уничтожены вещи домашнего обихода на площади 15 кв.м.

Причину и обстоятельства пожара устанавливают правоохранители.

Напомним, ночью 17 марта в селе Новомихайловка Берестинского района Харьковской области в пожаре погибла семья.

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