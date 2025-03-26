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26 марта 2025, 16:10

На Закарпатье мастер леса допустил рубку деревьев с убытком более чем 5 млн грн

26 марта 2025, 16:10
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фото: ГБР
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Правоохранители объявили подозрение мастеру леса Лавковского лесничества Закарпатской области, чья служебная халатность привела к незаконной вырубке деревьев более чем на 5,2 млн грн

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

В период с марта по июнь 2024 года на нескольких участках лесничества без соответствующих разрешений срубили более 480 деревьев разных пород, в том числе дуба, граба и акации. В ходе проверки обнаружены многочисленные пни незаконно срубленных деревьев.

Чиновник не предотвратил незаконные вырубки, не помогал находить виновных и не сообщал руководство об этом.

Экспертиза показала, что ущерб для экологии превышает 5,2 млн грн.

Мастера леса подозревают в служебной халатности. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

В суд подали ходатайство об отстранении фигуранта и мере пресечения. Продолжаются меры по возмещению нанесенного ущерба.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье будут судить лесников, незаконно срубивших деревьев более чем на 12 млн гривен.

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ГБР подозрение Закарпатье деревья вырубка деревьев
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