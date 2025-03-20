На Закарпатье делец продавал поддельные евро
Правоохранители объявили подозрение жителю города Тячев за продажу поддельных евро
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.
Мужчина наладил сбыт поддельных купюр номиналом по 500 евро. За каждую он получал 50$ от стоимости оригинала, то есть 250€. Клиентов искал через знакомых.
Правоохранители провели обыски по адресам проживания фигуранта и других, вероятно, причастных лиц.
Экспертиза установила, что эти банкноты не соответствуют настоящим евро, находящимся в обращении.
Организатору объявили подозрение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Отмечается, что фигурант ранее уже был судим.
Напомним, на Буковине разоблачили канал изготовления и поставки фальшивых документов: свидетельств о регистрации транспортных средств, о браке и рождении, водительские удостоверения, дипломы и приложения к дипломам о высшем образовании.