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Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Мужчина наладил сбыт поддельных купюр номиналом по 500 евро. За каждую он получал 50$ от стоимости оригинала, то есть 250€. Клиентов искал через знакомых.

Правоохранители провели обыски по адресам проживания фигуранта и других, вероятно, причастных лиц.

Экспертиза установила, что эти банкноты не соответствуют настоящим евро, находящимся в обращении.

Организатору объявили подозрение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Отмечается, что фигурант ранее уже был судим.

Напомним, на Буковине разоблачили канал изготовления и поставки фальшивых документов: свидетельств о регистрации транспортных средств, о браке и рождении, водительские удостоверения, дипломы и приложения к дипломам о высшем образовании.