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21 марта 2025, 14:19

В Закарпатье правоохранители разоблачили злоумышленников, которые за 8000 долларов собирались переправить в Венгрию 24-летнего мужчину

21 марта 2025, 14:19
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фото: ГПСУ
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Четверо жителей Закарпатской области собирались переправить в Венгрию 24-летнего киевлянина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.

Автомобиль, по которому злоумышленники везли к границе своего клиента, правоохранители остановили на окраине села Астей. За "услуги" мужчина заплатил 8000 долларов.

Трем фигурантам уголовного производства уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3. ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Им грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, в Закарпатье правоохранители разоблачили группировку, которая за 6000 долларов переправляла лиц через границу.

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