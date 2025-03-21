В Закарпатье правоохранители разоблачили злоумышленников, которые за 8000 долларов собирались переправить в Венгрию 24-летнего мужчину
Четверо жителей Закарпатской области собирались переправить в Венгрию 24-летнего киевлянина
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.
Автомобиль, по которому злоумышленники везли к границе своего клиента, правоохранители остановили на окраине села Астей. За "услуги" мужчина заплатил 8000 долларов.
Трем фигурантам уголовного производства уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3. ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Им грозит до 9 лет лишения свободы.
Напомним, в Закарпатье правоохранители разоблачили группировку, которая за 6000 долларов переправляла лиц через границу.
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