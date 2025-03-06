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06 марта 2025, 01:52

Прикасался и угрожал насилием: в Закарпатье мужчина добивался до девочек 10-11 лет

06 марта 2025, 01:52
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На Закарпатье будут судить мужчину, обвиняемого в развращении малолетних. Известно, что это произошло, когда он пьян был в гостях у знакомой

Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура, передает RegioNews.

На Мукачевщине избрали меру пресечения (содержание под стражей без права на залог) для мужчины, подозреваемого в развращении малолетних девочек. По данным следствия, мужчина был в гостях у знакомой, и в состоянии опьянения он совершал развратные действия в отношении девочек 10 и 11 лет.

Известно, что мужчина прикасался к ним, а также угрожал насилием. К счастью, детям удалось скрыться от обидчика. Они рассказали о случившемся матери одной из девушек, а та - обратилась к правоохранителям.

"Мужчину разыскали и задержали. Ему грозит до 8 лет заключения, если вина будет доказана", - сообщила прокуратура.

Напомним, ранее в Житомирской области мужчина регулярно насиловал 15-летнюю дочь сожительницы. При этом на суде он это отрицал, и говорил, что он просто "заставлял девочку учиться". Однако правоохранители обнаружили доказательства его виновности. Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы.

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