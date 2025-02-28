На Закарпатье пограничники задержали 12 человек, переправлявших через границу военнообязанных мужчин

фото: ГПСУ

В Закарпатской области за сутки оперативные подразделения Мукачевского пограничного отряда разоблачили группу переправителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, 12 человек, переправлявших через границу военнообязанных мужчин, разоблачили в течение суток на Закарпатье офицеры главного оперативно-розыскного отдела Мукачевского пограничного отряда в сотрудничестве с сотрудниками других правоохранительных органов.

В результате проведенных мероприятий были пресечены пять попыток перемещения через границу семи военнообязанных лиц.

В случае доказательства вины участников преступных группировок, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет.

Напомним, в Закарпатье двое подростков помогали мужчинам незаконно попасть в Венгрию.