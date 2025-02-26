21:10  25 февраля
Элитный отдых во время войны: где прячутся украинские олигархи, депутаты и чиновники
20:39  25 февраля
Разбойное нападение в Черкасской области: злоумышленники ограбили участника АТО
20:17  25 февраля
В Киеве ребенок внезапно выбежал на дорогу и попал под колеса микроавтобуса: видео момента ДТП
UA | RU
UA | RU
26 февраля 2025, 00:55

На Закарпатье 19-летний парень пытался переправить троих мужчин в Румынию

26 февраля 2025, 00:55
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Группу мужчин с проводником пограничники задержали недалеко от границы на Закарпатье

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Двух жителей Ивано-Франковской области и одного Львовщины сопровождал 19-летний житель Закарпатья.

Отмечается, что двое из мужчин заплатили переправщикам по 8000 долларов, еще один договорился отдать дельцам 8500 долларов в случае, если сможет с их помощью попасть в Румынию.

Правоохранители устанавливают круг всех лиц, причастных к организации незаконного пересечения границы. 19-летнего закарпатца задержали.

Относительно мужчин, которые собирались незаконно попасть в Румынию, составили админпротоколы.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье мужчина притворился немой сестрой жены, чтобы выехать за границу.

Закарпатье пограничники побег за границу побег от мобилизации переправитель
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
На Черниговщине в результате пожара погибли два человека
26 февраля 2025, 01:20
В 2025 году ВСУ уничтожили более 500 российских танков и 1125 ББМ, — Сырский
26 февраля 2025, 00:40
Во Львовской области микроавтобус врезался в фуру: пострадали два человека
26 февраля 2025, 00:27
В Запорожье саперы обезвредили 500-килограммовую авиабомбу, которая не взорвалась
26 февраля 2025, 00:06
В НАБУ рассказали, как собирали наличку по кабинету Татьяны Крупы во время обыска
25 февраля 2025, 23:42
В киберполиции предупредили о новой схеме мошенников: жертвой может стать каждый
25 февраля 2025, 23:30
Украинцы за границей смогут получать бронь от мобилизации: как это будет работать
25 февраля 2025, 23:20
Украинские военные в Донецкой области взяли в плен росийского наемника из Африки
25 февраля 2025, 22:23
Польша объявила новый пакет военной помощи для Украины
25 февраля 2025, 21:57
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Все публикации »
Денис Прокопенко
Виктор Шлинчак
Татьяна Даниленко
Все блоги »