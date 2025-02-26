На Закарпатье 19-летний парень пытался переправить троих мужчин в Румынию
Группу мужчин с проводником пограничники задержали недалеко от границы на Закарпатье
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Двух жителей Ивано-Франковской области и одного Львовщины сопровождал 19-летний житель Закарпатья.
Отмечается, что двое из мужчин заплатили переправщикам по 8000 долларов, еще один договорился отдать дельцам 8500 долларов в случае, если сможет с их помощью попасть в Румынию.
Правоохранители устанавливают круг всех лиц, причастных к организации незаконного пересечения границы. 19-летнего закарпатца задержали.
Относительно мужчин, которые собирались незаконно попасть в Румынию, составили админпротоколы.
Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье мужчина притворился немой сестрой жены, чтобы выехать за границу.