фото: ГПСУ

Пограничники на Закарпатье остановили на границе с Венгрией трех мужчин и двух подростков

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Все задержанные являются жителями Закарпатья. Юноши за деньги, которые им пообещали неизвестные, должны были помочь мужчинам, которых они сопровождали, незаконно пересечь границу.

За предоставленные услуги "клиенты" должны были заплатить переправщикам от 5 до 8 тысяч долларов.

Пограничники обнаружили беглецов дистанционным мониторингом и задержали их с помощью служебной собаки.

Оперативники устанавливают причастных к организации незаконного пересечения границы.

В отношении задержанных составили админпротоколы, дела направлены в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье 19-летний парень пытался переправить троих мужчин в Румынию.