фото: ГСЧС

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Горел дом на улице Станционной. Огонь заметили прохожие, которые и вызвали спасателей. До их приезда 74-летний мужчина, который передвигался на колесном кресле, смог выбраться наружу из горящего дома и сообщить, что внутри остаются его 73-летняя жена и 42-летний сын. Пожарные сразу начали поиски.

Во время разведки пожара огнеборцы обнаружили тела женщины и ее сына.

Пожар потушили, его площадь составляла 100 кв.м. Причину трагедии устанавливают правоохранители.

Напомним, утром 25 февраля на Черниговщине в результате пожара погибли два человека.