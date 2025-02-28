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28 февраля 2025, 05:16

На Закарпатье в результате пожара погибли мать и сын

28 февраля 2025, 05:16
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фото: ГСЧС
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Пожар произошел поздно вечером 26 февраля в селе Страбичево Мукачевского района

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Горел дом на улице Станционной. Огонь заметили прохожие, которые и вызвали спасателей. До их приезда 74-летний мужчина, который передвигался на колесном кресле, смог выбраться наружу из горящего дома и сообщить, что внутри остаются его 73-летняя жена и 42-летний сын. Пожарные сразу начали поиски.

Во время разведки пожара огнеборцы обнаружили тела женщины и ее сына.

Пожар потушили, его площадь составляла 100 кв.м. Причину трагедии устанавливают правоохранители.

Напомним, утром 25 февраля на Черниговщине в результате пожара погибли два человека.

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