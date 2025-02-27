В Украине усложнили пересечение границы мужчинам, перевозящим гуманитарные и медицинские грузы

фото: иллюстративное

Военнообязанные граждане Украины, перевозящие гуманитарные и медицинские грузы, будут пересекать границу на общих основаниях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм Государственной пограничной службы Украины.

Кабинет министров внес изменения в Правила пересечения государственной границы, определенные Постановлением КМУ от 27.01.1995 № 57, для отдельных категорий граждан Украины.

"С сегодняшнего дня во время действия правового режима военного положения пропуск через границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, перевозящих медицинские грузы, гуманитарную помощь, будет осуществляться на общих основаниях", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее решение об их выезде принималось Министерством развития общин и территорий Украины или военными администрациями, но эта норма больше не действует.

Напомним, в Закарпатье ликвидировали канал незаконной переправки лиц за границу.