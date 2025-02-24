В Закарпатье к 5 годам приговорили мужчину, который поджигал автомобили военных и волонтеров

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Жителя Ужгорода приговорили к 5 годам лишения свободы за поджоги транспортных средств военнослужащих и волонтеров

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Правоохранители установили, что злоумышленник действовал по указанию куратора из Телеграммы, который обещал ему денежное вознаграждение за теракты.

В течение сентября 2024 года закарпатец совершил три поджога автомобилей, принадлежавших военнослужащим и Красному Кресту.

Мужчину задержали во время выполнения очередного задания в Ужгороде - он пытался поджечь военный микроавтобус, используя легковоспламеняющуюся смесь. За это ему обещали 1000 долларов.

Жителя Ужгорода визнано винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, а також умисному знищенні майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України). Он приговорен к 5 годам лишения свободы.

Напомним, в Закарпатье пограничники задержали переправителей, из-за которых едва не погиб мужчина. Он пытался скрыться за границу.