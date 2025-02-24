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24 февраля 2025, 03:10

На Закарпатье мужчина притворился немой сестрой жены, чтобы выехать за границу

24 февраля 2025, 03:10
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фото: ГПСУ
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Ночью 23 февраля в Закарпатье пограничники пресекли попытку незаконного пересечения границы с Румынией. Супруги пытались избежать проверки, чтобы нелегально выехать из Украины

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

На окраине села Теково остановили такси, в котором ехали две пассажирки. Одна из женщин заявила, что ее спутница – ее немая с рождения сестра. Однако проверка документов показала, что "сестра" на самом деле является мужем закарпатки. Он признался, что собирался незаконно покинуть страну.

Чтобы обойти проверку, супруги разработали план: мужчина переоделся в женщину, надев куртку и юбку жены, накрасился и взял женские аксессуары. После этого они сели в такси и отправились к границе.

В отношении задержанного составили админпротокол, дело направили в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области будут судить дельцов, которые пытались переправить через границу сразу 100 мужчин.

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