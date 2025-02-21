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21 февраля 2025, 04:43

В 100 метрах от границы: на Закарпатье задержали переправителя, который пытался сбежать от суда

21 февраля 2025, 04:43
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фото: ГПСУ
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Пограничники задержали в 100 метрах от госграницы мужчину, который пытался незаконно пробраться в Венгрию

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Мужчина направлялся к границе по окраине Чопа, когда его остановили пограничники. Задержанный оказался местным жителем, занимавшимся нелегальной переправкой людей через границу. Ранее его уже неоднократно задерживали за попытки незаконно пересечь границу и переправку военнообязанных. Когда дело дошло до суда, он испугался срока и решил бежать за границу.

При задержании мужчина пытался скрыться, но его остановили с помощью собаки и доставили в пограничное подразделение.

На фигуранта составил админпротокол. Решается вопрос об изменении ему меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.

Напомним, в Одесской области будут судить дельцов, которые пытались переправить через границу сразу 100 мужчин.

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