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24 лютого 2025, 17:41

На Закарпатті до 5 років засудили чоловіка, який підпалював автомобілі військових та волонтерів

24 лютого 2025, 17:41
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фото: freepik.com
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Мешканця Ужгорода засудили до 5 років позбавлення волі за підпали транспортних засобів військовослужбовців та волонтерів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Правоохоронці встановили, що зловмисник діяв за вказівкою куратора з Телеграму, який обіцяв йому грошову винагороду за теракти.

Протягом вересня 2024 року закарпатець здійснив три підпали автомобілів, що належали військовослужбовцям та Червоному Хресту.

Чоловіка затримали під час виконання чергового завдання в Ужгороді - він намагався підпалити військовий мікроавтобус, використовуючи легкозаймисту суміш. За це йому обіцяли 1000 доларів.

Жителя Ужгорода визнано винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, а також умисному знищенні майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України). Його засуджено до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали переправників, через яких ледь не загинув чоловік. Він намагався втекти за кордон.

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