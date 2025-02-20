08:37  20 февраля
В Генштабе назвали потери россиян за последние сутки
05:45  20 февраля
В Одесской области будут судить дельцов, которые пытались переправить через границу сразу 100 мужчин
19:12  19 февраля
Требовала 4500 долларов за увольнение со службы: в Одессе задержали врача частной клиники
UA | RU
UA | RU
20 февраля 2025, 11:07

На Закарпатье пограничники задержали переправителей, из-за которых едва не погиб мужчина

20 февраля 2025, 11:07
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

В Закарпатской области пограничники задержали переправителей, из-за которых едва не утонул 27-летний житель Ивано-Франковской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Правоохранители совместно с пограничником отдела "Деловое" Мукачевского отряда разоблачили мужчину и женщину – жителей Раховщины, пытавшихся переправить в Румынию 27-летнего жителя Прикарпатья. Последний, при попытке переплыть Тису, чуть не погиб.

Относительно выявления в действиях закарпатцев признаков преступления, предусмотренного ст. 332 Уголовного Кодекса Украины оперативники отряда сообщили сотрудникам полиции.

За незаконную переправку через границу группы лиц опасным для их жизни способом им грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Ровенской области разоблачена очередная схема переправки военнообязанных мужчин в ЕС.

Закарпатье побег за границу Схемы задержание ГПСУ пограничники
На Закарпатье иностранец с подругой за 10 000 долларов пытались переправить киевлянина в Словакию
19 февраля 2025, 14:59
На Закарпатье пограничники задержали мужчину, который за 9000 долларов пытался переплыть ледяную Тису
19 февраля 2025, 12:46
На Закарпатье нашли женщину, которая пять дней в легкой одежде блуждала по лесу
18 февраля 2025, 18:42
Все новости »
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
Россияне обстреляли сортировочный центр и грузовик "Укрпочты"
20 февраля 2025, 12:40
В партии Порошенко призвали Зеленского не баллотироваться на предстоящих выборах после критики Трампа
20 февраля 2025, 12:38
Зеленский сменил начальника городской военной администрации в Донецкой области
20 февраля 2025, 12:17
Антитренды 2025 года: как не купить устаревший пуховик
20 февраля 2025, 12:12
В сети появилась вероятная карта размещения миротворцев в Украине
20 февраля 2025, 11:57
Авиаудар по Херсону: врач рассказала о состоянии детей
20 февраля 2025, 11:52
Как шахматная доска сменилась гольфом: цинично о новой модели геополитики
20 февраля 2025, 11:43
Медработница из Черкасской области брала $7 за оформление фейковой инвалидности
20 февраля 2025, 11:28
Россия запустила по Украине 161 беспилотник и более десятка ракет
20 февраля 2025, 11:06
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Все публикации »
Виктория Сюмар
Юрий Богданов
Вадим Денисенко
Все блоги »