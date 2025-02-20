На Закарпатье пограничники задержали переправителей, из-за которых едва не погиб мужчина

фото: ГПСУ

В Закарпатской области пограничники задержали переправителей, из-за которых едва не утонул 27-летний житель Ивано-Франковской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Правоохранители совместно с пограничником отдела "Деловое" Мукачевского отряда разоблачили мужчину и женщину – жителей Раховщины, пытавшихся переправить в Румынию 27-летнего жителя Прикарпатья. Последний, при попытке переплыть Тису, чуть не погиб.

Относительно выявления в действиях закарпатцев признаков преступления, предусмотренного ст. 332 Уголовного Кодекса Украины оперативники отряда сообщили сотрудникам полиции.

За незаконную переправку через границу группы лиц опасным для их жизни способом им грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Ровенской области разоблачена очередная схема переправки военнообязанных мужчин в ЕС.