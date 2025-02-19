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19 февраля 2025, 15:26

$7 тысяч за пересечение границы: в Ровенской области разоблачена очередная схема переправки военнообязанных мужчин в ЕС

19 февраля 2025, 15:26
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фото: ГПСУ
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В Ровенской области разоблачены дельцы, организовавшие канал переправки военнообязанных мужчин в страны ЕС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Оперативными работниками отдела внутренней и собственной безопасности по 9 пограничному отряду Госпогранслужбы Украины разоблачена группа злоумышленников, которые пытались организовать переправку лиц призывного возраста через границу.

Как выяснилось, что организаторы обещали мужчинам беспрепятственное пересечение границы вне пунктов пропуска. Для этого злоумышленники разработали маршрут движения и перед отправкой "клиентов" в нелегальное путешествие инструктировали особенности перемещения и порядок незаконного пересечения государственной границы. Свои услуги злоумышленники оценили в 7000 долларов.

Мужчин задержали. Согласно действующему законодательству им грозит лишением свободы на срок от 7 до 9 лет.

Напомним, в Закарпатье иностранец с подругой за 10 000 долларов пытались переправить киевлянина в Словакию.

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