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19 февраля 2025, 12:46

На Закарпатье пограничники задержали мужчину, который за 9000 долларов пытался переплыть ледяную Тису

19 февраля 2025, 12:46
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фото: ГПСУ
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В Закарпатской области пограничники спасли мужчину, пытавшегося незаконно попасть в Румынию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГНСУ.

Отмечается, что 27-летний житель Ивано-Франковской области сегодня в полночь обнаружил пограничный наряд отдела "Деловое" Мукачевского отряда. Замерзшего и с изрезанными руками мужчину пограничники нашли на расстоянии 10 метров до границы.

По словам нарушителя, он намеревался незаконно попасть в Румынию. Для этого он решил воспользоваться услугами "переправщика", который за 9000 долларов пообещал помочь с бегством. Точкой старта стал берег реки Тиса. Мужчина пытался переплыть реку, но переоценил свои силы и сдался пограничникам.

Напомним, на Буковине у границы с Румынией задержали мужчин в "плащах-невидимках".

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