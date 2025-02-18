На Закарпатье нашли женщину, которая пять дней в легкой одежде блуждала по лесу

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Пропавшую пять дней назад 66-летнюю жительницу Ужгорода нашли 18 февраля в лесу вблизи села Глубокое. Женщину госпитализировали с переохлаждением.

Об этом сообщили в Закарпатском областном центре экстренной медпомощи, передает RegioNews .

Поиски 66-летней ужгородки, пропавшей в районе дачного массива с. Глубокое, продолжалось с 13 февраля. Медикам к пациентке пришлось идти около 1,5 км по лесу в заросли.

У женщины диагностировали переохлаждение, она грезила, но находилась в сознании. На ней была легкая одежда. Женщину доставили в больницу.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье пограничники вместе спасателями на протяжении восьми часов искали заблудившихся в горах мужчин .