На Закарпатье иностранец с подругой за 10 000 долларов пытались переправить киевлянина в Словакию

фото: ГПСУ

Военнослужащие отдела пограничной службы «Великий Березный» и оперативники Чопского отряда разоблачили попытку незаконной переправки в Словакию гражданина Украины призывного возраста

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.

Как стало известно, схему организовали 45-летний иностранец и его знакомая – 47-летняя жительница Харькова. Женщина занималась поиском желающих незаконно пересечь границу и организовывала их прибытие в Закарпатье. Дальше "клиентами" занимался иностранец.

Одним из таких клиентов стал 30-летний киевлянин. Муж заплатил за "услуги" 10 000 долларов США и должен был пересечь границу в районе населенного пункта Большой Березный.

Иностранец заранее нарядился в военную форму и пытался ввести пограничников в заблуждение, притворяясь военным журналистом. Чтобы отвлечь внимание правоохранителей от "клиента", на переднее пассажирское место села женщина.

Несмотря на "качественную легенду", переправщиков разоблачили и вместе с "клиентом" задержали.

Напомним, во Львовской области разоблачили дельцов, организовавших схему переправки мужчин за границу.