На Закарпатті прикордонники затримали переправників, через яких ледь не загинув чоловік

фото: ДПСУ

У Закарпатській області прикордонники затримали переправників, через яких ледь не втопився 27-річний житель Івано-Франківщини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державну прикордонну службу України.

Правоохоронці спільно з прикордонникам відділу "Ділове" Мукачівського загону викрили чоловіка та жінку – жителів Рахівщини, які намагалися переправити в Румунію 27-річного жителя Прикарпаття. Останній, при спробі переплисти Тису, ледь не загинув.

Щодо виявлення у діях закарпатців ознак злочину, передбаченого ст. 332 Кримінального Кодексу України оперативники загону повідомили співробітників поліції.

За незаконне переправлення через кордон групи осіб у небезпечний для їх життя спосіб їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Рівненщині викрито чергову схему переправлення військовозобов’язаних чоловіків до ЄС.