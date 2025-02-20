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20 лютого 2025, 11:07

На Закарпатті прикордонники затримали переправників, через яких ледь не загинув чоловік

20 лютого 2025, 11:07
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фото: ДПСУ
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У Закарпатській області прикордонники затримали переправників, через яких ледь не втопився 27-річний житель Івано-Франківщини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державну прикордонну службу України.

Правоохоронці спільно з прикордонникам відділу "Ділове" Мукачівського загону викрили чоловіка та жінку – жителів Рахівщини, які намагалися переправити в Румунію 27-річного жителя Прикарпаття. Останній, при спробі переплисти Тису, ледь не загинув.

Щодо виявлення у діях закарпатців ознак злочину, передбаченого ст. 332 Кримінального Кодексу України оперативники загону повідомили співробітників поліції.

За незаконне переправлення через кордон групи осіб у небезпечний для їх життя спосіб їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Рівненщині викрито чергову схему переправлення військовозобов’язаних чоловіків до ЄС.

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