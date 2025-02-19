На Львовщине разоблачили дельцов, организовавших схему переправки мужчин за границу

фото: ГПСУ

Во Львовской области правоохранители задержали двух мужчин, пытавшихся организовать переправку за границу 32-летнего жителя Львова

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, 27-летний организатор и его 45-летний помощник был задержан на окраине села Великоселки Львовской области, сразу после получения от своего клиента неправомерного денежного вознаграждения в размере 9000 долларов США.

При осмотре места происшествия и проведенных обысков по месту жительства фигурантов, правоохранители обнаружили и изъяли вещи, которые могут стать доказательствами противоправной деятельности: средства в иностранной валюте, черновые записи, транспортное средство, которым переправщики осуществляли подвоз клиента, мобильные телефоны и т.д.

Если вину организаторов схемы докажут в суде, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

Напомним, в Закарпатье пограничники задержали мужчину, который за 9000 долларов пытался переплыть ледяную Тису.