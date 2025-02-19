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19 февраля 2025, 14:16

На Львовщине разоблачили дельцов, организовавших схему переправки мужчин за границу

19 февраля 2025, 14:16
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фото: ГПСУ
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Во Львовской области правоохранители задержали двух мужчин, пытавшихся организовать переправку за границу 32-летнего жителя Львова

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, 27-летний организатор и его 45-летний помощник был задержан на окраине села Великоселки Львовской области, сразу после получения от своего клиента неправомерного денежного вознаграждения в размере 9000 долларов США.

При осмотре места происшествия и проведенных обысков по месту жительства фигурантов, правоохранители обнаружили и изъяли вещи, которые могут стать доказательствами противоправной деятельности: средства в иностранной валюте, черновые записи, транспортное средство, которым переправщики осуществляли подвоз клиента, мобильные телефоны и т.д.

Если вину организаторов схемы докажут в суде, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

Напомним, в Закарпатье пограничники задержали мужчину, который за 9000 долларов пытался переплыть ледяную Тису.

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