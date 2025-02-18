Трудоустройство с бронированием за 3500 долларов: во Львове задержали работника стратегического предприятия
Правоохранители проверяют причастность других чиновников стратегического предприятия к схеме уклонения от мобилизации
Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.
Львовянин взялся помочь в трудоустройстве военнообязанного мужчины с последующим бронированием его как работника критически важного предприятия.
На днях правоохранители задержали 33-летнего фигуранта после получения им 3500 долларов от "клиента".
Задержанному объявили подозрение. Ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине ликвидировали новые "схемы для уклонистов": среди организаторов – россиянка, которая выдавала себя за мужчину.
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