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Правоохранители проверяют причастность других чиновников стратегического предприятия к схеме уклонения от мобилизации

Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.

Львовянин взялся помочь в трудоустройстве военнообязанного мужчины с последующим бронированием его как работника критически важного предприятия.

На днях правоохранители задержали 33-летнего фигуранта после получения им 3500 долларов от "клиента".

Задержанному объявили подозрение. Ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине ликвидировали новые "схемы для уклонистов": среди организаторов – россиянка, которая выдавала себя за мужчину.