В Закарпатье пьяный пограничник устроил стрельбу: что известно

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В ночь на 16 февраля пограничник из Мукачевского отряда открыл стрельбу во время несения службы

Прессслужба Мукачевского пограничного отряда в комментарии 24 Канала подтвердила информацию об этом инциденте, передает RegioNews.

Как стало известно, в военном городке "Великая Паладь" Закарпатской области младший сержант во время дежурства открыл огонь в котельной, произведя 30 выстрелов из АК-74. Это подтвердили в пресс-службе Мукачевского пограничного отряда.

"Событие имело место. Руководством отряда по данному факту назначено служебное расследование", – сообщили в ведомстве.

Пострадавших или погибших в результате происшествия нет. Пограничник во время службы находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в Закарпатье задержан работник ТЦК, который за 3000-4000 долларов помогал мужчинам убежать и избежать мобилизации.