Фотографировал перемещение военной техники: жителя Закарпатья отправили под суд
В суд направили обвинительный акт в отношении жителя Мукачевского района по факту распространения информации о перемещении военной техники
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.
Мужчина зафиксировал перемещение военной техники и опубликовал фото в общедоступном паблике одного из мессенджеров. В то же время, информация об этой перевозке не появлялась на официальных ресурсах Минобороны или ВСУ.
Суд назначил подготовительное заседание по делу. Мужчине грозит от 3 до 5 лет тюрьмы.
Напомним, ранее в Кировоградской области задержали российских агентов, которые шпионили за военной техникой ВСУ.
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
В Киеве перекрыли канал сбыта оружия и боеприпасов
14 февраля 2025, 04:28Мюнхенская конференция-2025: чего ждать
14 февраля 2025, 04:25"Таких, кто в 1000 раз хуже Потапа": известная украинская актриса раскритиковала тех, кто болтает рэпера за интервью Дудю
14 февраля 2025, 03:51На Львовщине из-за угарного газа погиб школьник
14 февраля 2025, 03:31В Ровенской области изъяли более полутонны янтаря на миллион гривен
14 февраля 2025, 03:17Был под наркотиками и алкоголем: в Киеве под стражу отправили водителя за смертельное ДТП на Подоле
14 февраля 2025, 02:43Песню Мальты на Евровидение-2025 могут запретить из-за пикантного подтекста
14 февраля 2025, 02:30На Буковине мужчина пытался подкупить пограничников, чтобы его 21-летний сын выехал за границу
14 февраля 2025, 02:11Взрыв под Москвой уничтожил новейшие радиолокационные комплексы РФ
14 февраля 2025, 01:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?