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В суд направили обвинительный акт в отношении жителя Мукачевского района по факту распространения информации о перемещении военной техники

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Мужчина зафиксировал перемещение военной техники и опубликовал фото в общедоступном паблике одного из мессенджеров. В то же время, информация об этой перевозке не появлялась на официальных ресурсах Минобороны или ВСУ.

Суд назначил подготовительное заседание по делу. Мужчине грозит от 3 до 5 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Кировоградской области задержали российских агентов, которые шпионили за военной техникой ВСУ.