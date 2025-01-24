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У Закарпатській області 24-річний українець намагався незаконно перетнути кордон через засніжені гори і потрапив до реанімації

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Как сообщили в ведомстве, 24-летний житель Кировоградской области пытался незаконным путем пересечь государственную границу и попасть в Румынию. Мужчина выбрал маршрут через заснеженное высокогорье и не рассчитал свои силы. Из-за экстремальных погодных условий беглец не смог двигаться дальше.

Пограничники и спасатели обнаружили туриста за 10 м до границы. Его поиски продолжались более 7 часов.

Пострадавшего переодели в теплую одежду, напоили горячим чаем и передали медикам. В настоящее время нарушитель находится в медицинском учреждении с переохлаждением и обезвоживанием.

Ранее на границе со Словакией остановили 5 гастарбайтеров. Задержанные были доставлены в подразделение для оформления административных материалов.

Как сообщалось, в Закарпатье обнаружили преступную группу, которая нелегально переправляла украинцев за границу. Злоумышленники наладили "канал" переправки людей в Венгрию. Стоимость "услуги" составила 7500 долларов США.