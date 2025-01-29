На закарпатском предприятии объяснили, почему решили нанимать работников из Бангладеш
На мебельном предприятии "Ламелла" нанимают 30 работников из Бангладеш, поскольку не могут привлечь на производство достаточное количество местных людей
Об этом заявил коммерческий директор предприятия Ярослав Щербан в комментарии "Укринформу", передает RegioNews.
Представитель компании отметил, что украинцы не идут работать на предприятие, поскольку нужно становиться на учет в ТЦК. Он отметил, что у предприятия есть возможность бронирования 50% работников. Также компания наняла женщин, заменивших на некоторых работах мужчин.
"Но некоторые виды работ женщины физически не могут выполнять. Поэтому предприятие действительно ищет рабочую силу – одно из международных рекрутинговых агентств предложило нам рекрутировать работников из Бангладеш", – рассказал Щербан.
Речь идет о 30 работниках из Бангладеш, сейчас им оформляют визы.
Представитель компании отметил, что иностранные работники будут получать среднюю для предприятия зарплату – 25 тыс. грн. Он отметил, что нанять на такую плату работников из соседней Румынии, например, не получится.
"Румынам выгоднее рекрутироваться на работу в Германию или Ирландию на их зарплаты, а не к нам, хотя это и ближе", – объяснил Щербан.
Напомним, ранее стало известно, что мебельное предприятие, работающее в Тячевской общине в Закарпатье, ведет переговоры с Министерством иностранных дел о трудоустройстве на условиях трудового договора 160 человек из Народной Республики Бангладеш.