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29 января 2025, 07:47

На закарпатском предприятии объяснили, почему решили нанимать работников из Бангладеш

29 января 2025, 07:47
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фото: t.me/Myroslav_Biletskiy
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На мебельном предприятии "Ламелла" нанимают 30 работников из Бангладеш, поскольку не могут привлечь на производство достаточное количество местных людей

Об этом заявил коммерческий директор предприятия Ярослав Щербан в комментарии "Укринформу", передает RegioNews.

Представитель компании отметил, что украинцы не идут работать на предприятие, поскольку нужно становиться на учет в ТЦК. Он отметил, что у предприятия есть возможность бронирования 50% работников. Также компания наняла женщин, заменивших на некоторых работах мужчин.

"Но некоторые виды работ женщины физически не могут выполнять. Поэтому предприятие действительно ищет рабочую силу – одно из международных рекрутинговых агентств предложило нам рекрутировать работников из Бангладеш", – рассказал Щербан.

Речь идет о 30 работниках из Бангладеш, сейчас им оформляют визы.

Представитель компании отметил, что иностранные работники будут получать среднюю для предприятия зарплату – 25 тыс. грн. Он отметил, что нанять на такую плату работников из соседней Румынии, например, не получится.

"Румынам выгоднее рекрутироваться на работу в Германию или Ирландию на их зарплаты, а не к нам, хотя это и ближе", – объяснил Щербан.

Напомним, ранее стало известно, что мебельное предприятие, работающее в Тячевской общине в Закарпатье, ведет переговоры с Министерством иностранных дел о трудоустройстве на условиях трудового договора 160 человек из Народной Республики Бангладеш.

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