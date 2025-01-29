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29 января 2025, 13:14

В Одесской области пенсионерки наладили схему вывоза мужчин за границу

29 января 2025, 13:14
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фото: Полиция Одесской области
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В Одесской области полицейские ликвидировали канал переправки военнообязанных мужчин через государственную границу по поддельным документам моряков

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области, передает RegioNews.

Правоохранители установили, что две женщины 62 и 65 лет за денежное вознаграждение изготовляли фиктивные свидетельства о прохождении профессиональной подготовки и удостоверения моряка мужчинам, подлежащим мобилизации, и устраивали их на морские суда. После этого клиенты могли покинуть Украину под видом членов экипажа.

Стоимость своих услуг женщины оценили примерно в 6000 долларов.

Полицейские провели обыски в квартирах пенсионерок и изъяли более 180 000 долларов, мобильные телефоны, документы, автомобили и другие вещи.

Женщинам объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного Кодекса Украины – в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководстве такими действиями, а также содействии их совершению советами, указаниями, предоставлением средств, по корыстным мотивам, по предварительному сговору группой лиц, а также по ч. 3 ст. 358 того же кодекса – в подлоге официального документа, выдаваемого предприятием и предоставляющего права, с целью использования его другим лицом, по предварительному сговору группой лиц.

Им грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Как сообщалось, в Полтавской области профессор вуза организовал схему уклонения от мобилизации. Мужчина "торговал" справками о непригодности военнообязанных к военной службе.

На днях на границе задержали 37-летнюю украинку, которая переправляла девушек в Чехию для занятий проституцией.

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