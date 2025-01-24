На Закарпатье задержали мужчину за изнасилование 15-летней девушки

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Правоохранители задержали 28-летнего жителя Закарпатской области за изнасилование несовершеннолетней. Ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В полицию 22 января обратилась 15-летняя жительница одного из районов Закарпатья и сообщила о том, что весной прошлого года ее изнасиловал 28-летний знакомый.

Полицейские опросили мужчину, на которого она указала, и выяснили, что инцидент произошел в марте 2024 года. Девушка вместе с односельцем распивали алкоголь, а затем он изнасиловал ее.

Фигуранта задержали и поместили в изолятор временного содержания. По делу идет следствие.

Также полицейские провели проверку факта распития несовершеннолетней алкоголя. На ее родителей составили админпротокол по ст. 184 КУоАП (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка).

Напомним, ранее в Кривом Роге на Днепропетровщине муж жестоко убил свою жену на глазах у 9-летней дочери. После этого он изнасиловал девочку.